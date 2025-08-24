Мир
18:58, 24 августа 2025

Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине

Вэнс: Территории и гарантии безопасности — главные вопросы разрешения конфликта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Территории и гарантии безопасности — главные вопросы урегулирования конфликта на Украине в видении США. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

«Мы фактически определили два критических вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно здесь, если мы наконец решим эти вопросы, именно здесь и появятся плоды соглашения», — сказал он.

Ранее Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — сказал он.

До этого Вэнс сообщил, что Россия проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта. Отвечая на вопрос журналистов о том, водит ли Россия США за нос в вопросе переговоров по украинскому конфликту, он заявил, что это не так.

