Раскрыта сеть педофилов из разных регионов России

В Ростовской области пройдет суд над группировкой педофилов

В Курганской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростовской области — 49-летнего мужчины и его 28-летней дочери, которые распространяли детскую порнографию и совершали другие преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчина обвиняется в 25-ти преступлениях, предусмотренных статьей 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»), 44-х преступлениях, предусмотренных статье 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»), и ряде других. Его дочь проходит обвиняемой по статье 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Их дело направлено в Ростовский областной суд.

По версии следствия, в 2020 году мужчина создал несколько чатов и каналов в соцсетях и мессенджерах, где распространял порнографию с участием несовершеннолетних. За это он получал деньги. Администрированием чатов и каналов занималась его дочь. В течение нескольких лет фигурант также фотографировал и делал видео двух знакомых несовершеннолетних девочек, а также совершал в отношении них иные действия сексуального характера.

Фигуранты были задержаны 22 июля 2025 года. В ходе расследования установлены личности более 40 человек из разных регионов, причастных к аналогичным преступлениям. Два участника группы из Санкт-Петербурга и Новгородской области задержаны, дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Ранее в Курганской области Звериноголовский районный суд приговорил жителя к 13 годам колонии за спаивание и совращение подростка.