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17:05, 5 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

Во Вьетнаме сообщили о росте турпотока из России вдвое

Замглавы МИД Вьетнама Ле: Количество посетивших Вьетнам россиян увеличилось вдвое
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Елизавета Гринберг (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Во Вьетнаме сообщили о росте турпотока из России вдвое в 2025 году, страна ожидает еще больший прирост. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заместитель министра иностранных дел страны Азии Тхи Тху Ханг Ле на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Количество российских туристов, посетивших Вьетнам в прошлом году, увеличилось вдвое. И мы ожидаем еще большего количества российских туристов в этом году», — сказала замглавы МИД. Она объяснила ситуацию количеством прямых рейсов из разных городов двух стран, а также безвизовым режимом для россиян. Так им можно находиться в стране до 45 дней.

«Если говорить о привлечении турпотока из России во Вьетнам, я считаю, что наша страна должна улучшить сервис и увеличить количество прямых рейсов», — заключила Ле.

Ранее Вьетнам назвали одним из лучших направлений отдыха в Азии. Уточнялось, что он выигрывает за счет соотношения качества отдыха и бюджета.

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