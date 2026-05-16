Стало известно о задержке поездов из-за перекрытия Крымского моста

СКЖД: 12 поездов задержали из-за перекрытия Крымского моста

В субботу, 16 мая, из-за перекрытия Крымского моста задержали 12 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Движение было временно приостановлено минувшей ночью. Так, с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма составы были задержаны на время от 30 минут до 6,5 часа.

Отмечается, что пассажирам, которые столкнулись с задержкой движения более чем на четыре часа, предоставили питание и бутилированную воду. «На данный момент выдано 2,4 тысячи продуктовых наборов, в том числе на станциях Тамань-Пассажирская», — рассказали в пресс-службе СКЖД.

В прошлый раз движение поездов по Крымскому мосту перекрывалось 30 апреля.