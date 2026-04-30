15:57, 30 апреля 2026

Перекрытие Крымского моста спровоцировало задержку поездов

Десять поездов прибудут с опозданием из-за перекрытия Крымского моста
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Перекрытие Крымского моста спровоцировало задержку поездов — с опозданием прибудут десять из них. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

Уточняется, что самая длительная задержка — у поезда, следовавшего из Минеральных Вод в Симферополь, она составила девять часов. С опозданием на восемь часов прибыли составы Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Севастополь — Москва. Есть задержки на семь с половиной, семь, шесть, пять и четыре с половиной часа.

В сообщении говорится, что время прибытия может измениться, машинисты передают пассажирам всю актуальную информацию. Кроме того, путешественники, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.

30 апреля пробка из четырех тысяч автомобилей образовалась на Крымском мосту и попала на видео. Перекрытие ранним утром было связано с украинскими атаками.

