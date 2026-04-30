13:49, 30 апреля 2026Путешествия

30-километровая пробка на Крымском мосту попала на видео

Пробка из 4 тысяч автомобилей образовалась на Крымском мосту 30 апреля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Перед майскими выходными на Крымском мосту образовалась 30-километровая пробка. Застрявшие в очереди 30 апреля машины попали на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что мост был перекрыт ранним утром из-за украинских атак, в результате чего на въезде образовался затор из 4 тысяч автомобилей. Туристам пришлось несколько часов ждать в транспорте разрешения на проезд.

По данным на 13:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 730 машин, а со стороны Керчи — 650. Время ожидания составляет от двух до трех часов.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались отдыхом в Крыму. Так, рост числа бронирований курортов на весну-лето 2026 составил 49 процентов.

