11:54, 16 мая 2026Мир

Премьер Эстонии сравнил НАТО с люксовыми часами

Мария Винар

Фото: Matias Honkamaa / Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сравнил НАТО с люксовыми часами. Его слова публикует телерадиокомпания ERR.

Политик сделал несколько заявлений о безопасности Европы на открытии международной конференции имени бывшего президента Эстонии Леннарта Мери в Таллине. Так, Михал считает, что в нынешних политических условиях нужно сильное и адаптивное НАТО.

«НАТО, как швейцарские часы: дорого, но работает. Мы видим это каждый день в нашем море и в нашем небе», — подчеркнул он.

На конференции в Таллине Михал также заявил, что стабильность Европы больше невозможно поддерживать только дипломатическими методами. В связи с этим он предложил сделать ее мирным проектом с оружием в руках.

