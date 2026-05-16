Премьер Эстонии сравнил НАТО с люксовыми часами

Премьер-министр Эстонии Михал сравнил НАТО с дорогими швейцарскими часами

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сравнил НАТО с люксовыми часами. Его слова публикует телерадиокомпания ERR.

Политик сделал несколько заявлений о безопасности Европы на открытии международной конференции имени бывшего президента Эстонии Леннарта Мери в Таллине. Так, Михал считает, что в нынешних политических условиях нужно сильное и адаптивное НАТО.

«НАТО, как швейцарские часы: дорого, но работает. Мы видим это каждый день в нашем море и в нашем небе», — подчеркнул он.

На конференции в Таллине Михал также заявил, что стабильность Европы больше невозможно поддерживать только дипломатическими методами. В связи с этим он предложил сделать ее мирным проектом с оружием в руках.