10:56, 16 мая 2026Россия

Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на запад в Харьковской области

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бойцы 20-й армии группировки «Запад» после завершения освобождения ЛНР наступают на широком фронте на запад в Харьковской области. Об этом в ходе посещения группировки заявил начальник генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, пишет агентство ТАСС.

«20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», — поделился информацией глава Генштаба.

Ранее Валерий Герасимов сообщал об уличных боях в Шийковке Харьковской области, где более 50 процентов территории находится под контролем российских штурмовиков. Помимо этого, стало известно, что ВС РФ в данный момент контролируют 85 процентов территории Красного Лимана в ДНР, являющегося крупным административным центром и железнодорожным узлом.

