Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались повторить операцию «Поток» под Купянском и потерпели неудачу. Об этом пишет Shot.

Украинские солдаты несколько ночей подряд пытались сделать специальный огромный тоннель. За все это время им удалось пробить всего пять метров. После этого все разрушилось на глубине пяти-шести метров. На месте остались лишь тела бойцов ВСУ, которые засыпало землей после обрушения недостроенного тоннеля.

13 марта 2025 года Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению курского города стала операция под названием «Поток». Бойцы Вооруженных сил России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.

19 октября 2025 года российский бойцы повторили операцию «Поток» в ходе боевых действий в Новомихайловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).