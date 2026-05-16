Сын Трампа решил подать в суд на бывшего пресс-секретаря Байдена

Сын Трампа решил подать в суд на экс-пресс-секретаря Байдена Псаки за ложь

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп решил подать в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и на телеканал MS NOW, где та работает телеведущей. Об этом Эрик Трамп написал в соцсети Х.

По его словам, поводом стал видеоролик. «Вопреки ее монологу и откровенной лжи, — написал Эрик Трамп, — я никогда не входил в совет директоров ALT5... У меня нет никаких деловых интересов в Китае. Никакой недвижимости, никаких инвестиций, ничего!», — указал он. Сын действующего главы США отметил, что присоединился к поездке в Китай по одной причине — «как любящий сын, который обожает своего отца и не мог пропустить возможность быть рядом с ним в этот невероятный момент», — отметил он.

По информации РИА Новости, ранее Псаки в эфире телеканала заявила, что Эрик Трамп, который не занимает никакой должности в правительстве США, должен быть изолирован от правительственной деятельности, поскольку он взял на себя управление бизнесом отца после его возвращения в Белый дом, чтобы избежать конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана.