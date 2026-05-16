16 мая 2026

Названы приводящие к постепенному ослаблению контроля над мочеиспусканием факторы риска

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог «СМ-Клиники» Максим Предель рассказал, какие факторы повышают риск развития недержания мочи. Их врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, у женщин одной из причин постепенного ослабления контроля над мочеиспусканием являются беременность и роды, особенно если они были затяжными или, наоборот, стремительными, а также если ребенок был крупным или если во время родов использовали акушерские инструменты.

Доктор объяснил, что в таких ситуациях нагрузка на мышцы и связки тазового дна значительно возрастает, что может привести к их ослаблению, а со временем и к стрессовому недержанию мочи, объяснил он. Схожий механизм лежит в основе другого состояния — опущения органов малого таза, или пролапса.

Уролог добавил, что провоцировать недержание мочи может и хронический кашель у заядлых курильщиков. «Постоянный и надрывный кашель, возникающий вследствие длительного курения, вызывает внутрибрюшное давление, ослабляя мышцы тазового дна и нарушая работу сфинктеров, отвечающих за удержание мочи», — предупредил Предель.

У мужчин, как отметил доктор, одной из ключевых причин нарушений мочеиспускания остаются заболевания предстательной железы, прежде всего, аденома простаты и хронический простатит. «По мере увеличения простаты на фоне длительного воспаления, возникает механическое препятствие для оттока мочи. В результате мочеиспускание требует все большего усилия, а сам процесс постепенно становится неполноценным», — объяснил он.

Без лечения первопричины мышцы мочевого пузыря со временем теряют способность эффективно сокращаться, он не опорожняется полностью и переполняется. Давление внутри растет, и это может приводить к непроизвольному подтеканию мочи, добавил Предель.

Ранее уролог Ти Манохар рассказал о неочевидной причине частых инфекций мочевыводящих путей. По его словам, спровоцировать развитие инфекции может частое посещение общественных туалетов, плохая гигиена или длительное ношение мокрой одежды.

