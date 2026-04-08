Названы неочевидные причины частых инфекций мочевыводящих путей

Уролог Манохар: Частое посещение общественных туалетов повышает риск инфекций

Повседневные привычки могут стать причиной повторяющихся инфекций мочевыводящих путей. Об этом рассказал уролог Ти Манохар в интервью изданию Times of India.

Одной из неочевидных причин частых заболеваний врач назвал сочетание высокой влажности, недостаточной гигиены и изменений в поведении людей. Например, заражение может произойти, когда люди редко пьют воду или долго остаются в мокрой одежде. Также повышается риск заражения при частом посещении общественных туалетов.

Специалист отметил, что основным возбудителем инфекций является кишечная палочка, попадающая в мочевыводящие пути. «E.coli является причиной 50-80 процентов случаев заболеваний мочеполовой системы и все чаще демонстрирует устойчивость к антибиотикам», — подчеркнул Манохар. По его словам, это усложняет лечение и увеличивает вероятность повторных эпизодов.

Врач добавил, что особенно уязвимы женщины из-за анатомических особенностей, а также люди с диабетом и другими хроническими заболеваниями.

