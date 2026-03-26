18:29, 26 марта 2026

Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Некоторые симптомы мочекаменной болезни могут маскироваться под совершенно другие проблемы со здоровьем, из-за чего люди месяцами не обращаются к врачу, заявил уролог, андролог «СМ-Клиника» Ратмир Жилов. О том, какие неочевидные признаки могут указывать на камни в почках, он поговорил с «Лентой.ру».

По словам специалиста, мочекаменная болезнь может долго протекать без выраженных симптомов. Небольшие камни в почках зачастую не вызывают сильной боли, но при этом постепенно увеличиваются в размерах и травмируют мочевыводящие пути. «Многие люди уверены, что камни в почках всегда сопровождаются острой болью. Но на ранних этапах заболевание может проявляться гораздо более "размытыми" симптомами, которые люди часто принимают, например, за проблемы с желудком или даже обычную усталость», — объяснил Жилов.

Одним из таких признаков болезни врач назвал тянущую или ноющую боль в пояснице, которая появляется периодически и не кажется слишком сильной. Еще одним настораживающим симптомом может стать периодическое изменение цвета мочи. По словам специалиста, иногда она становится розоватой или приобретает более темный оттенок. Это происходит из-за микротравм слизистой мочевыводящих путей.

Также развитие болезни может сопровождаться частыми позывами к мочеиспусканию, тяжестью внизу живота, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря или дискомфортом во время мочеиспускания, добавил Жилов. Он отметил, что эти симптомы часто списываются на острый цистит или уретрит.

Кроме того, по словам Жилова, при этом заболевании могут возникать периодическая тошнота, слабость или повышение температуры тела без очевидной причины.

Ранее врач Давид Каллехо заявил, что мужчинам лучше мочиться сидя. Одной из причин этого он назвал более полное опорожнение мочевого пузыря.

