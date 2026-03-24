Мужчинам назвали две веские причины мочиться сидя

Врач Каллехо: Мужчинам сложнее опорожнить мочевой пузырь в положении стоя

Врач Давид Каллехо заявил, что мужчинам лучше мочиться сидя по двум веским причинам. Его рекомендацию опубликовало издание Deia.

Первой причиной Каллехо назвал более полное опорожнение мочевого пузыря. «Для мочеиспускания необходимо скоординировать движения: мужчина должны сокращать мочевой пузырь и одновременно расслаблять мышцы тазового дна, удерживающие его закрытым. В положении стоя расслабить мышцы тазового дна сложнее. Это может помешать полностью опорожнить мочевой пузырь», — объяснил доктор. Он отметил, что если полностью не опорожнять мочевой пузырь, то увеличивается риск развития почечной недостаточности, различных инфекций, а также образования камней в почках.

Кроме того, по словам специалиста, мочеиспускание в положении сидя более гигиенично. «Мочеиспускание стоя приводит к тому, что микрокапли мочи разлетаются на расстояние до метра от унитаза. И это происходит даже при хорошей меткости (…) Струя отскакивает от стенок унитаза и разбрызгивается по всей ванной комнате. Она пачкает одежду, стены, ковер и даже зубную щетку», — предупредил Каллехо.

