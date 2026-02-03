Реклама

03:00, 3 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Мужчинам назвали признаки перелома пениса

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom  

Уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский рассказал, по каким признакам можно понять, что мужчина сломал пенис. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«В результате перелома полового члена формируются выраженная гематома и отек, который иногда способен распространяться на всю промежность и доходить до бедра. Кровоизлияние в пенис, мошонку и прилегающие области бывает весьма массивным, из-за чего он становится похож на баклажан — опухает и приобретает сине-фиолетовый оттенок», — объяснил Журавский.

Он предупредил, что из-за перелома полового члена у мужчины может развиться эректильная дисфункция. Еще одним распространенным осложнением врач назвал искривление полового члена. Уролог объяснил, что форма гениталий может измениться из-за рубца, который со временем формируется на месте повреждения белочной оболочки, покрывающей кавернозные тела внутри пениса.

«Принципиальное значение имеет то, насколько быстро мужчина обратится за медицинской помощью. Чем раньше удастся восстановить целостность тканей и остановить кровотечение, тем выше шанс в дальнейшем сохранить нормальную эрекцию и избежать деформации органа», — подчеркнул Журавский.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, как привычка сидеть на холодном влияет на мужское здоровье. Он предупредил, что переохлаждение может навредить репродуктивному здоровью.

