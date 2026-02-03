Мужчинам назвали признаки перелома пениса

Уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский рассказал, по каким признакам можно понять, что мужчина сломал пенис. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«В результате перелома полового члена формируются выраженная гематома и отек, который иногда способен распространяться на всю промежность и доходить до бедра. Кровоизлияние в пенис, мошонку и прилегающие области бывает весьма массивным, из-за чего он становится похож на баклажан — опухает и приобретает сине-фиолетовый оттенок», — объяснил Журавский.

Он предупредил, что из-за перелома полового члена у мужчины может развиться эректильная дисфункция. Еще одним распространенным осложнением врач назвал искривление полового члена. Уролог объяснил, что форма гениталий может измениться из-за рубца, который со временем формируется на месте повреждения белочной оболочки, покрывающей кавернозные тела внутри пениса.

«Принципиальное значение имеет то, насколько быстро мужчина обратится за медицинской помощью. Чем раньше удастся восстановить целостность тканей и остановить кровотечение, тем выше шанс в дальнейшем сохранить нормальную эрекцию и избежать деформации органа», — подчеркнул Журавский.

