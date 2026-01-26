Реклама

21:03, 26 января 2026Забота о себе

Врач рассказал о влиянии привычки сидеть на холодном на мужское здоровье

Уролог Богатырев: Переохлаждение может привести к развитию простатита у мужчин
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Forstock / Shutterstock / Fotodom

Привычка сидеть на холодном может стоить мужчине репродуктивного здоровья, рассказал уролог-андролог Артур Богатырев. О влиянии переохлаждения мужское здоровье он рассказал изданию Life.ru.

По словам Богатырева, при воздействии холода происходит резкий спазм кровеносных сосудов во всем теле, включая органы малого таза. «Это приводит к нарушению местного кровотока и ослаблению иммунной защиты тканей. Защитные клетки, которые в норме сдерживают условно-патогенную микрофлору, не успевают вовремя реагировать, и даже собственные безобидные бактерии могут начать бесконтрольно размножаться, вызывая воспалительный процесс», — объяснил врач.

Чаще всего после переохлаждения может развиться простатит, который способен быстро перейти в хроническую форму и годами снижать качество жизни. Также, по словам уролога, под удар попадают почки, мочевой пузырь: может начаться цистит, который приведет к пиелонефриту — воспалению почек. Богатырев обратил внимание, что из-за холода может пострадать и репродуктивная функция мужчины: постоянное нарушение кровообращения в малом тазу негативно сказывается на выработке тестостерона и производстве сперматозоидов, а хронические воспалительные процессы создают неблагоприятную среду, что в перспективе может негативно повлиять на фертильность.

Чтобы избежать болезней, связанных с переохлаждением, врач призвал мужчин одеваться по погоде, отдавая приоритет теплому нижнему белью и непродуваемой верхней одежде, закрывающей поясницу. Он также подчеркнул, что важно избегать сидения на холодных поверхностях, держать ноги в тепле, укреплять общий иммунитет за счет здорового питания, режима, отказа от вредных привычек и регулярной физической активности. При резях, дискомфорте или частых позывах в туалет Богатырев порекомендовал сразу же обратиться к врачу.

Ранее Богатырев предупредил мужчин о рисках термобелья. По его словам, неправильное и слишком частое ношение этого элемента одежды может негативно сказаться на репродуктивном здоровье.

