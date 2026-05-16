09:57, 16 мая 2026

В России заявили о риске раскола армянского общества

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Гонения на церковь и насаждение западных либеральных ценностей приведут к расколу армянского общества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он сказал, что попытки переписать историю и подорвать национальные и традиционные устои «уже видим». Володин написал в своем канале, что армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идет гонение на церковь. По его словам, все это ведет к расколу общества. «И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства», — указал он.

В качестве примера председатель Госдумы упомянул произошедшие в 2014 году на Украине события. Кроме того, он отметил и опыт стран Прибалтики, которые стремились стать частью Европейского союза. Володин подчеркнул, что выбор пути должен прежде всего основываться на воле народа.

Ранее сообщалось, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения.

