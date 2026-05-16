09:48, 16 мая 2026Мир

Бывший подполковник США раскрыл правду о биолабораториях на Украине

Расмуссен: Биолаборатории на Украине делали секретное наступательное биооружие
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom  

Биолаборатории на Украине занимались секретным созданием наступательных биологических средств. Об этом заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен, передает РИА Новости.

По его словам, на Украине и в других местах имелись биоматериалы, на основе которых велись разработки потенциальных наступательных биологических средств. Он рассказал, что в ряде случаев появились данные о проведении исследований, которые основаны на анализе ДНК-структуры и об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков.

Бывший подполковник отметил, что речь идет о лабораториях, работавших в сверхсекретном режиме, занимавшихся конкретными узконаправленными задачами. Он подчеркнул, что эти лаборатории опасны. «Если их не проверять, их деятельность может привести к таким последствиям, как пандемия коронавируса или что-то еще хуже», — заявил Расмуссен.

В январе Россия потребовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины.

