Мир
10:06, 16 мая 2026

Новая выходка президента Украины Зеленского вызвала переполох в Финляндии

Политик Мема призвал прекратить помогать ВСУ после новых БПЛА в Финляндии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jussi Nukari / Reuters

Финляндия должна немедленно прекратить оказание военной помощи Киеву после очередного вторжения украинских беспилотных летательных аппаратов ( (БПЛА) в воздушное пространство государства. Об этом заявил политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети Х.

Мема написал, что его послание Зеленскому предельно ясно. «Вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь», — написал он. По его словам, украинский конфликт постепенно, но верно усиливает напряженность между Хельсинки и Москвой. Он написал, что это трагическая ситуация.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за инцидентов с БПЛА.

