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10:40, 11 июля 2026Бывший СССР

Жители Киева описали удар России ракетами по городу фразой «снова баллистика без тревоги»

Федиенко призвал жителей Киева не ждать сирен перед ударом баллистическими ракетами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ГСЧС Украины

Жители Киева рассказали в соцсетях, что перед ударом баллистическими ракетами со стороны России в городе не звучала воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика страны».

Пользователи соцсетей писали, что это происходит не в первый раз. «Вторая подряд ночная атака на Киев без объявления тревоги. Враг научился обходить систему оповещения», — рассказал один из киевлян. «Люди боятся умереть и хотят иметь хотя бы 10 минут, чтобы выбежать из дома», — написал другой.

При этом народный депутат Александр Федиенко призвал жителей города не ждать, что при каждой баллистической атаке будет звучать сирена. «Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту», — приводит его фразу Telegram-канал.

Федиенко добавил, что ночью Киев атаковали ракетами С-400, а время их подлета крайне мало. По его словам, предупредить о подобных ударах часто почти невозможно.

В ночь с 10 на 11 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли несколько ударов по Киеву баллистическими ракетами. В результате удара в Дарницком районе города загорелась трансформаторная подстанция. В городе были поражены и другие объекты инфраструктуры.

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