Кличко похвалился мусорными баками европейского образца

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что Киев полностью подготовился к проведению музыкального конкурса «Евровидение», на 100 процентов выполнив свои обязательства перед организаторами мероприятия. Как сообщается в четверг, 4 мая, на сайте градоначальника, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «1+1».

По словам Кличко, на проведение конкурса столичные власти выделили 200 миллионов гривен (почти 7,5 миллиона долларов), не считая инвестиций. Он пояснил, что средства были вложены в новые парки, скверы, благоустройство территории возле арены, где пройдет соревнование. Кроме того, в Киеве появились и мусорные баки европейского образца.

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«На Западе мусорные баки закапывают под землю. А сверху стоит небольшая урна. У нас уже есть 50 таких баков, до конца года установим еще 250. В следующем году — тысячу», — заверил градоначальник.

Накануне, 3 мая, Кличко провел презентацию подземных мусорных контейнеров и новых урн. Мэр сообщил, что они оборудованы системой пожаротушения, а также «солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор необходимо вывезти». Все новые баки произведены на Украине, добавил чиновник.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Конкурс состоится в зале Международного выставочного центра (МВЦ).