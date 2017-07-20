Петиция против проспекта Шухевича в Киеве набрала нужное число подписей

Киевляне выступили против переименования проспекта Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Романа Шухевича. Соответствующая петиция набрала более 10 тысяч подписей на сайте горсовета, передает в четверг, 20 июля, украинское издание «Вести».

По информации ресурса, обращение набрало необходимое количество подписей в рекордные сроки — до окончания отведенных на голосование 90 суток осталось 42 дня. В документе отмечается, что следует оставить проспекту имя советского военачальника Николая Ватутина, так как он принимал активное участие в освобождении Киева в годы Великой Отечественной войны.

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Теперь Киевсовет обязан рассмотреть петицию после проверки подлинности подписей.

В июне окружной административный суд украинской столицы запретил властям Киева подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта до рассмотрения дела в суде по сути. Изменение названия улицы оспорили общественные организации «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа», потребовав признать действия Киевсовета незаконными.

Решение о переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича Киевсовет принял ранее в том же месяце.

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.