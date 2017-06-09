Кличко отрекся от незадекларированных особняков в Лос-Анджелесе и Гамбурге

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что приписываемая ему недвижимость в Гамбурге (Германия) и Лос-Анджелесе (США) на самом деле принадлежит его брату — Владимиру. Об этом он сообщил в пятницу, 9 июня, на своей странице в Facebook.

«Что касается "сенсации" о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ (Национального антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») проверяет мою декларацию? Да. Это их работа — проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов (...). Все, что принадлежит мне, я задекларировал — честно и согласно законодательству. Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что они принадлежат компаниям моего брата», — написал градоначальник.

Кличко отметил, что весь мир знает, как он и его брат заработали свое состояние. «Поэтому, "друзья", не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов. Потому как действительно важно чем-то "занять" НАБУ», — добавил он.

Днем ранее стало известно, что Национального антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело в отношении мэра Киева из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Речь идет об особняках в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которые не указаны в его электронной декларации. Предположительно, этой недвижимостью пользуются члены семьи Кличко.

За подачу заведомо недостоверной информации в декларации на Украине предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

В отчете Кличко об имуществе и доходах за 2016 год на его имя записана только квартира в Киеве. Жена столичного градоначальника Наталья Егорова, как следует из документов, владеет домом и земельным участком в Киевской области.

Виталий Кличко, бывший боксер-профессионал, стал мэром Киева в июне 2014-го. Известно, что в бытность спортсменом он и его младший брат Владимир, также боксер, долгое время жили в Германии, где в один день в ноябре 1996-го начали профессиональную карьеру. Впоследствии каждый из них провел по несколько десятков боев в различных немецких городах, а Кличко-старший получил в ФРГ вид на жительство, от которого, по его словам, он отказался. Во время Евромайдана был одним из лидеров протеста, возглавлял на тот момент оппозиционную партию «УДАР».