На Украине задумали перезахоронить Бандеру на пантеоне героев

На Украине следует создать пантеон героев, где будет перезахоронен прах знаковых для страны личностей, которые захоронены за рубежом. С таким заявлением в среду, 17 октября, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Левый берег».

«Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить пантеон», — сказал он.

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Темы необходимости пантеона героев Климкин коснулся, комментируя возможность переноса праха лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры на Украину. В середине октября британский журналист Грэм Филлипс сорвал украинские флаги с могилы лидера ОУН в Мюнхене и закрепил на ней плакат с надписью «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

«Это не было чем-то случайным, это было подстроено по времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности. Это, безусловно, повод дополнительно показать нас как праворадикальную реальность. То, что был выбран известный провокатор и что выбрано это время, это говорит нам, что это не случайность», — прокомментировал инцидент Климкин.

Степан Бандера был одним из лидеров ОУН. В 1943 году боевики боевого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (запрещена в России) организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

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