Депутат Рады пригрозил расправой британскому журналисту

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому журналисту Грэму Филлипсу, который сорвал флаги с могилы лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат заявил, что берет это дело под личный контроль, и потребовал начать в отношении журналиста уголовное преследование за надругательство над могилой и государственным флагом Украины. «Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты», — заявил Мосийчук.

Ранее Грэм Филлипс на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео, где он срывает украинские флаги с могилы лидера ОУН и закрепляет на ней плакат с надписью «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

Игорь Мосийчук не первый раз выступает с радикальными заявлениями и угрожает расправой журналистам. После бегства из Украины главного редактора крупнейшего интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы депутат призвал к убийствам «непатриотов».

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