Депутат Рады накинулся с костылем на Саакашвили из-за Бандеры

Видео: NewsOne / YouTube

Переживший покушение депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne попытался ударить костылем бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Видео перепалки доступно на YouTube.

Политики поспорили о роли Степана Бандеры в украинской истории, а также о воровстве чиновников. «Вы предлагаете отказаться от Бандеры и помириться с Польшей? Ввести венгерский язык в Закарпатье и помириться с Венгрией?» — спросил Мосийчук. Прямого ответа парламентарий не получил. «Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров», — ответил Саакашвили. После этого депутат Рады обвинил третьего президента Грузии в коррупции и подбежал к нему с костылем. Добраться до оппонента ему помешал ведущий передачи.

25 октября произошло покушение на Игоря Мосийчука. Во время выхода парламентария из здания телеканала «Эспрессо» прогремел взрыв. От ранений скончались двое: охранник Мосийчука и бывший офицер МВД Украины, проживавший в соседнем подъезде.