Мосийчука назвали случайной жертвой взрыва в Киеве

Покушение, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, на самом деле было направлено против Михаила Мормеля. Об этом в комментарии «Громадьскому ТВ» заявила юрист-криминолог Анна Маляр.

Такой вывод она сделала по результатам анализа видео взрыва. Она обратила внимание на то, что мотороллер, в который заложили взрывчатку, находился далеко от того места, где должен был проходить Мосийчук. «На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, который проживал в этом доме (Мормель, — прим. «Ленты.ру»). А сам Мосийчук, Бала были на определенном расстоянии», — отметила Маляр.

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Эксперт предположила, что при попытке покушения на парламентария взрывное устройство заложили бы в его машину.

Покушение на Игоря Мосийчука произошло вечером 25 октября. От ранений скончались двое человек: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука, и бывший офицер МВД Украины Мормель, проживавший в соседнем подъезде.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». На совместном брифинге представители СБУ и Генеральной прокуратуры страны информировали, что у следствия есть три основные версии: деятельность российских спецслужб, покушение по политическим мотивам и попытка устранить депутата из-за личной неприязни.