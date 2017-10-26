В МВД Украины заподозрили Кадырова в покушении на Мосийчука

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука есть российский след. В частности, по его словам, к этому может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом чиновник сказал в комментарии телеканалу «112 Украина».

«Вариантов может быть много. Заказчик один — РФ. Есть конкретные доказательства (...), в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука», — отметил Варченко.

Чиновник подчеркнул, что следствие считает «одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика».

26 октября сообщалось, что Мосийчук успешно перенес операцию и пришел в себя. Парламентарий сделал заявление, в котором назвал тех, кто «сидит в Москве», заказчиками покушения, а исполнители, по его мнению, местные. Описывая свое состояние, Мосийчук заявил, что у него поражена правая сторона, там, где был взрыв.

Материалы по теме Враг отдельного государства Как Рамзан Кадыров стал главным украинским антагонистом

Покушение на депутата от Радикальной партии произошло вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Взрывное устройство находилось в мотоцикле. По данным лидера Радикальной партии Олег Ляшко, от ранений скончались двое полицейских: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

В декабре 2014-го Мосийчук публично расстрелял портрет Кадырова и заявил, что «придет за ним в Грозный», сообщал «Корреспондент». «Рамзан, ты прислал своих собак, предателей, на нашу землю. Мы убиваем их тут и придем за тобой. Придем за тобой в Грозный. Мы поможем нашим братьям освободить Ичкерию от таких собак как ты. Слава Украине! Слава свободной Ичкерии!», — говорит Мосийчук на опубликованной в сети записи после чего стреляет в портрет главы Чечни.