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Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт

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По факту взрыва в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук и погиб его охранник, открыто уголовное производство. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

Дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт») будет расследовать главное управление СБУ в Киеве.

По последним данным, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них, 30-летний работник полиции полка особого назначения, охранявший Мосийчука, погиб.

Взрыв произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Мосийчук был доставлен в больницу и прооперирован. Сообщалось, что угрозы его жизни нет.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал покушение на своего соратника Мосийчука с его профессиональной деятельностью и политической позицией. «Искренне сочувствую семье погибшего Руслана, который закрыл собой Игоря. Всем чем сможем будем помогать его родным», — позже добавил он.

Предыстория: Ляшко прокомментировал покушение на соратника
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