Ляшко прокомментировал покушение на соратника

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал покушение на члена фракции в Верховной Раде Игоря Мосийчука с его профессиональной деятельностью и политической позицией. Об этом он написал в Facebook.

«Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально. Требую от наших спецслужб проведения тщательного расследования и обезвреживания диверсантов, действующих в Украине», — отметил Ляшко.

Он потребовал от правоохранительных органов радикального усиления агентурной и профилактической работы по защите жизни и здоровья украинцев. «Заверяю украинцев, что никакие покушения и теракты не остановят и не испугают мою команду», — заключил Ляшко.

Лидер партии добавил, что охранник Мосийчука умер от полученных ранений. «Его звали Руслан. В 17 больнице скончался от травм в результате взрыва. Вечная память мужественному человеку! У него осталась беременная жена. Искренне сочувствую родным погибшего Героя», — написал Ляшко.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщал, что в результате взрыва погиб человек, не назвав его фамилию.

Взрыв произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича в Киеве возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Мосийчук доставлен в больницу, его прооперировали. Сообщалось, что угрозы его жизни нет.