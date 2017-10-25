При покушении на Мосийчука погиб человек

В результате взрыва у редакции телеканала «Эспрессо» в Киеве погиб человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. По его словам, личность погибшего устанавливается.

По предварительной информации, в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством, уточнил он.

Были ранены народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы.

В жилых домах вокруг выбиты стекла. По предварительным данным, мощность взрывного устройства — не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте работает специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа.

«Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста», — заявил Геращенко.

Он пообещал, что полиция и СБУ приложит все усилия для раскрытия данного террористического акта. «Проклятья и гибель врагам Украины!» — заключил Геращенко.

Как ранее сообщалось, взрыв произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома.