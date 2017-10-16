В ДНР прокомментировали гибель основателя полка «Азов»

Версия о самоубийстве одного из основателей полка «Азов» Виталия Княжеского (позывной Витус) выглядит бредом. Смерть боевика скорее свидетельствует о начале масштабной зачистки украинских националистов киевскими властями. Об этом в понедельник, 16 октября, порталу «Политнавигатор» сказал представитель пресс-службы министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Во-первых, застрелиться из ружья для человека военного, это, мягко говоря — бред. Обычно совершают самоубийство, используя пистолет. И я уверен, что и на самом месте происшествия не все так гладко: обстановка, внешний вид раны и траектория входа пули в тело, а также, что важно, внешний вид убитого», — заявил Безсонов.

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Он добавил, что внутренние разборки среди силовиков на Украине идут с 2014 года. Сторонами этих конфликтов выступают Служба безопасности Украины (СБУ), Национальная гвардия Украины (НГУ) и запрещенный в России «Правый сектор» с националистическими батальонами, которые только формально входят в состав НГУ.

16 октября в лесу в Харьковской области нашли тело Княжеского (позывной Витус). «Говорят, самоубийство. Будто Витус застрелился из ружья. Не могу поверить, не укладывается в голове!» — сказал депутат Верховной Игорь Мосийчук.

Созданный в 2014-м батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.