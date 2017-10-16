В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»

В лесу в Харьковской области нашли тело известного украинского националиста, одного из основателей полка «Азов» Виталия Княжеского (позывной Витус). Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

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«Говорят, самоубийство. Будто Витус застрелился из ружья. Не могу поверить, не укладывается в голове!» — отметил парламентарий. Он добавил, что погибший родился в 1980 году в городе Изюм Харьковской области, был женат, имел дочь.

Мосийчук сообщил, что Княжеский был активистом организации «Патриот Украины». «Весной 2014-го принимал активное участие в борьбе с сепаратизмом в Харькове, где отметился в легендарном бою на Рымарской улице, после которого был вновь арестован (долгое время находился под залогом и на моих поруках), один из старшин первого состава батальона "Азов" (отвечал за вооружение подразделения)», — сказал он.

Столкновения в Харькове между членами националистических и пророссийски настроенных организаций произошли 14 марта 2014 года. Конфликт сначала разгорелся на площади Свободы, потом переместился на Рымарскую улицу. По сообщениям СМИ, стороны применяли светошумовые гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Также сообщалось о применении боевиками запрещенного в России «Правого сектора» автоматов. В столкновениях погибли два человека.

Созданный в 2014-м батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.