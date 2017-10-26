Мосийчук пришел в себя и сделал заявление

Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук, на которого было в Киеве совершено покушение, прооперирован и пришел в себя. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя, и передает слова благодарности за поддержку», — говорится в сообщении.

Мосийчук сделал заявление, в котором назвал тех, кто «сидит в Москве», заказчиками покушения, а исполнители, по его мнению, местные. «Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине», — отметил он.

«Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший Беркут, в 2013 стоявший по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня — националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это осознать. Украинская Nація должна стать единой, перевернув страницу внутренних распрей», — подчеркнул Мосийчук (написание слова «нация» приведено, как в оригинале — прим. «Ленты.ру»).

Мосийчук выразил искренние соболезнования семье погибшего телохранителя. «Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана», — отметил он.

Уточняя свое состояние, Мосийчук заявил, что у него поражена правая сторона, там, где был взрыв.

Покушение произошло вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Взрывное устройство было заложено в мотоцикле. По последним данным, которые приводит в своем Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко, от ранений скончались двое полицейских: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»), дело будет расследовать СБУ.