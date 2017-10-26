Кадыров открестился от покушения на депутата Рады Мосийчука

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей непричастности к покушению на депутата Верховной Рады от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 26 октября.

«Сейчас в Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская Республика, "след Кадырова" и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали», — сказал Кадыров на заседании коллегии МВД по Чеченской Республике.

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Глава Чечни считает, что за обвинениями в его адрес стоит желание ряда украинских политиков привлечь внимание западных СМИ. «Там такие, как Мосийчук, нужны, чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины», — добавил он.

Ранее в четверг советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в покушении на Мосийчука есть российский след. В частности, по его словам, к этому может быть причастен Кадыров.

Покушение на депутата от Радикальной партии произошло вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».