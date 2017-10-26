Песков ответил на выпады в адрес Кадырова в связи с покушением на Мосийчука

Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука является очередным проявлением русофобии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 26 октября.

«Как всегда, абсолютно не обоснованные ни на чем, голословные, истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес [главы Чечни] Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве», — сказал Песков, комментируя заявление МВД Украины.

Ранее в четверг советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в покушении на Мосийчука есть российский след. В частности, по его словам, к этому может быть причастен Кадыров.

Покушение на парламентария произошло накануне вечером у редакции телеканала «Эспрессо». Взрывное устройство было заложено в мотоцикле. По последним данным, которые приводит в своем Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко, от ранений скончались двое полицейских: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука, и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде.

Сразу после инцидента Мосийчук был прооперирован, в настоящее время он находится в сознании.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье «Террористический акт», дело будет расследовать Служба безопасности Украины.