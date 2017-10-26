Появилось видео подрыва Мосийчука

Видео: Espreso.TV / YouTube

Телеканал «Эспрессо» опубликовал видео момента взрыва автомобиля, в результате которого ранения получил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, два человека погибли.

На ролике видно, что три человека выходят из здания. Мощный взрыв раздался со стороны припаркованного транспортного средства. В это время мимо машин проходил мужчина.

Покушение на депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука произошло вечером в среду, 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома у редакции телеканала «Эспрессо». По данным лидера Радикальной партии Олега Ляшко, от ранений скончались двое полицейских: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука, и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»), дело будет расследовать Служба безопасности Украины.