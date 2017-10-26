Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что организовать покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука мог представитель фракции «Оппозиционного блока», один из богатейших людей Украины Сергей Левочкин. Об этом политик сказал в четверг, 26 октября, передает телеканал «Эспрессо».

«Мосийчук инициировал возбуждение уголовного расследования против Левочкина за незаконное обогащение. [Кандидатура] Мосийчука была согласована на председателя временной следственной комиссии по расследованию, когда Левочкин незаконно захватывал [телеканал] "Интер". Я не исключаю, что это Левочкин и его бандиты могли организовать это нападение», — сказал Ляшко.

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Ранее в этот же день телеканал «Эспрессо» опубликовал видео момента взрыва, в результате которого ранения получил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, два человека погибли. На ролике видно, что три человека выходят из здания. Мощный взрыв раздался со стороны припаркованного транспортного средства.

Покушение на Игоря Мосийчука произошло вечером 25 октября. От ранений скончались двое полицейских: Руслан Кушнир — охранник Мосийчука, и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»), дело будет расследовать Служба безопасности Украины.

Левочкин и его бизнес-партнер, олигарх Дмитрий Фирташ стали полноценными собственниками телеканала «Интер» в 2015 году. Они приобрели 29 процентов акций у российского Первого канала за 100 миллионов долларов.