Уличенный в посещении гей-парада украинский депутат устроил драку

Депутаты Верховной Рады Украины устроили драку в эфире телеканала «Прямой». Об этом сообщается на сайте телеканала.

По информации «Прямого», депутат «Воли народа» Сергей Шахов обвинил своего коллегу из «Радикальной партии» Игоря Мосийчука в посещении гей-парада. Мосийчук потребовал извинений, однако взаимная неприязнь парламентариев переросла в обмен оскорблениями, а затем и драку.

Сотрудники телеканала попытались успокоить депутатов, и они были вынуждены покинуть студию. Впоследствии схватка народных избранников продолжилась, однако уже в лифте офиса, сообщает телеканал.

Материалы по теме Все цвета Киева На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко

10 августа, по информации NewsOne, Мосийчук также подрался с депутатом «Блока Петра Порошенко» Сергеем Лещенко в эфире телеканала. «Страной руководить — это не на гей-парады ходить», — заявил тогда Мосийчук коллеге.

В июле сообщалось о попавшей на видео драке украинских депутатов городского совета города Конотоп в Сумской области. Стычка возникла между сторонниками и противниками действующего мэра.

В марте стало известно, что в украинском Луцке депутаты городского совета устроили драку из-за голосования по земельному вопросу. Противники решения главы совета включили музыку на переносной колонке и попытались заблокировать президиум.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!