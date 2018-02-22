Украинский политолог спровоцировал массовую драку на НТВ

В прямом эфире программы «Место встречи» на канале НТВ произошла массовая драка. Об этом сообщается на сайте канала.

Первоначально конфликт завязался между немецким депутатом Андреасом Маурером и украинским политологом Дмитрием Суворовым. Первый рассказывал о гибели сотен детей в Донбассе, на что украинец начал кричать и требовать предоставить в качестве доказательств фотографии.

Ведущий программы Андрей Норкин в попытке успокоить гостя схватил его за плечо, после чего завязалась драка. К побоищу подключились еще более десятка человек, некоторые из них в ходе потасовки оказались на полу.

«Программа "Место встречи" выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. НТВ приносит свои извинения зрителям, ставшим свидетелями подобной ситуации в сегодняшнем прямом эфире», — комментируют произошедшее представители канала.

Накануне журналист Анатолий Шарий обнародовал зарплату «украинского гостя» большинства российских шоу. Он опубликовал данные о том, что политолог Вячеслав Ковтун получает 25 тысяч рублей за три часа съемки.

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