Атакованный телеведущими политолог пообещал порвать российский паспорт

Блогер и политолог Сергей Запорожский, имеющий гражданство России и Украины, пообещал порвать российский паспорт за 15 000 евро. Об этом он заявил в эфире программы «Время покажет», выпуск от 25 января опубликован на сайте Первого канала.

Передача была посвящена переписыванию советской истории. Запорожский поспорил с присутствовавшим в студии советником главы ДНР Александром Казаковым. После перепалки ведущий программы Артем Шейнин заявил, что Запорожский имеет второе гражданство, но ведущий «нигде не видел, чтобы он порвал российский» паспорт, несмотря на демонстрацию антироссийской позиции.

Запорожский заявил, что готов на это, если найдется спонсор из России, который заплатит ему 15 000 евро.

Он уточнил, что порвет любые паспорта, кроме украинского, а за уничтожение российского паспорта на Украине «статьи нет».

В ответ на это радиоведущий Михаил Шахназаров предложил ему 100 тысяч долларов от спонсора за участие в порнофильме. Запорожский ответил отрицательно.

Запорожский регулярно присутствует в качестве эксперта в политических ток-шоу на федеральных каналах и не раз подвергался прессингу со стороны ведущих. Так, в сентябре 2016 года его в грубой форме выгнал из студии ведущий «Места встречи» на НТВ Андрей Норкин. В апреле 2017 году Шейнин в своей программе на Первом канале принес Запорожскому символическое ведро с фекалиями.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предполагает штраф 100-300 рублей за умышленное уничтожение или порчу паспорта.

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