Украинский политолог рассказал о последствиях спровоцированной им драки на НТВ

Участник массовой драки во время прямого эфира на телеканале НТВ украинский политолог Дмитрий Суворов заявил, что не будет ни на кого жаловаться и не имеет ни к кому претензий. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Жаловаться я точно не буду, это мужской разговор, мужская драка, какие могут быть претензии. Такого варианта развития событий я даже не допускаю — что буду писать какие-то жалобы. Я же мужчина, а не женщина», — сказал политолог.

При этом Суворов добавил, что не последует примеру Руслана Осташко и Томаша Мацейчука, которые после конфликта в эфире договорились выяснить отношения на боксерском ринге.

Конфликт на программе «Место встречи» изначально разгорелся между Дмитрием Суворовым и немецким депутатом Андреасом Маурером. Парламентарий из ФРГ рассказывал о гибели сотен детей в Донбассе, в ответ Суворов начал требовать предоставить в качестве доказательств фотографии.

Ведущий программы Андрей Норкин попытался успокоить украинца и схватил его за плечо, после чего началась драка с участием более 10 человек. Некоторые участники потасовки оказались на полу.

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