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Массовую драку украинских депутатов сняли на видео

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Депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины устроили массовую драку во время заседания. Стычка возникла между сторонниками и противниками действующего мэра. Пострадали четверо полицейских, сообщает местное издание «Телеграф». Видеозапись опубликована на YouTube.

На собрании присутствовали горожане и общественные активисты. Стражам порядка пришлось вывести из зала около 50 человек и доставить их в отделение.

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