Смертельная драка в центре Москвы попала на видео

Драка у кафе на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы, в результате которой погиб 30-летний мужчина, попала на видео; второй участник конфликта задержан. Запись инцидента в понедельник, 9 июля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

«8 июля возле кафе на 1-й Тверской-Ямской улице в городе Москве в ходе завязавшейся драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего он скончался на месте происшествия», — рассказала Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

По подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек 1997 года рождения. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, конфликт возник еще на танцполе внутри кафе, из-за незначительного столкновения двух молодых людей, а затем переместился на улицу, где перерос в драку. Ее участники, по предварительным данным, находились в состоянии легкого алкогольного опьянения.

«В настоящее время нет заключения врачей о причинах смерти потерпевшего, поэтому определять степень вины участников потасовки преждевременно. Есть основания полагать, что мужчина скончался от хронического заболевания, а не от черепно-мозговой травмы» — уточнил источник.

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