Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета

instagram / majorka_777_

Мажорка на Lamborghini Huracan проехала в тоннеле на скорости 300 километров в час. Видео поездки в понедельник, 9 июля, опубликован в Instagram-аккаунте majorka_777_. На кадрах видно, как девушка едет в тоннеле, разгоняя машину практически до максимальной скорости.

В комментариях пользователи заметили, что поездка происходит в Сочи. «Что за Тигр на пассажирском, вот это дух! Сидеть в машине, которая едет 300 — это сильно, но представьте, что еще и девушка за рулем», — шутит пользователь kartoev_963_.

Максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 60, вне населенных пунктов — не более 110 километров в час. Таким образом, инцидент подпадает под действие части 5 статьи статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Нарушение может наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на полгода.

В настоящее время скорость от 240 до 260 километров в час является стандартной для вертолетов.

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