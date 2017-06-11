«Богатые русские дети» проехались на Gelandewagen по Дворцовой площади Петербурга

В Instagram-аккаунте Rich Russian Kids («Богатые русские дети») появилось видео заезда на тонированном Mercedes-Benz Gelandewagen по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован 10 июня.

Водитель также проехался возле одного из подъездов Зимнего дворца, остановился у кареты с лошадьми и погладил одно из животных. Подпись к ролику гласит: «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика». Также указано, что акция якобы была согласована с «уполномоченными органами Санкт-Петербурга» и «имеет сугубо развлекательный характер». В качестве авторов указаны пользователи @sobolevv, @murataev, @ilya_strekal.

Вести.Ru в свою очередь отмечает, что Дворцовая площадь закрыта для движения автомобилей. В материале также говорится, что полная версия видео была записана около года назад, однако нарезку опубликовали только сейчас.