Украинские депутаты засиделись до ночи, включили музыку и подрались

В украинском Луцке депутаты городского совета устроили драку из-за голосования по земельному вопросу. Об этом сообщает Volyn24.

В ночь на 1 марта депутаты обсуждали будущий статус участка земли площадью два гектара. Несколько депутатов предложили продать землю на аукционе, а также настаивали на доработке вопроса. Глава совета Григорий Пустовит отказался выполнять их требования, после чего депутаты перешли к активной форме протеста — включили музыку на переносной колонке и попытались заблокировать президиум.

Началась драка, в ходе которой на стороне власти выступили муниципальные чиновники и «неизвестные люди спортивной внешности». Это произошло на фоне государственного флага Украины, а также флагов Волынской области и Европейского союза.

Участок земли в итоге передали в аренду компании «Жилой квартал» сроком на 10 лет.

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