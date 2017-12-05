Драку депутата Рады с полицейским показали на видео

Андрій Дзиндзя / Facebook

Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в ходе заседания суда в Мариуполе напал на полицейского. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал журналист Андрей Дзиндзя.

«Парасюк снова избил человека, на этот раз его жертвой стал полицейский в Мариуполе», — говорится в сообщении Дзиндзи. В ролике видно, что народный избранник дал стражу порядка подзатыльник, у того от удара слетела кепка.

17 октября Парасюк у стен Верховной Рады ударил начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.