Спикера Рады сравнили с героями «Свадьбы в Малиновке»

Действия спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия напоминают поведение героев комедийного фильма «Свадьба в Малиновке». Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» в среду, 19 июля, высказал политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Так эксперт прокомментировал очередной скандал в украинском парламенте — депутата Евгения Дейдея заподозрили в том, что он симулировал травму в зоне боевых действий, передает «Страна». Кроме того, коллеги и журналисты вспомнили уголовное прошлое депутата.

«На гребне любого бунта, любой революции, любого майдана в парламенты, советы и рады проходят авантюристы, прохиндеи. Так было и после революции 1917 года, в годы Гражданской войны, так происходит и сейчас. Но Майдан ввел в парламент людей абсолютно неадекватных», — отметил Корнилов.

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Эксперт обратил внимание на то, что такие представители депутатского корпуса снижают качество руководства государством. «Посмотрите, как, например, управляет Радой Парубий — это просто комедия. По его действиям можно писать сценарий для продолжения фильма "Свадьба в Малиновке". И то вам не поверят, что такое возможно, подумают, что у вас художественное воображение сильно развито», — указал собеседник.

Ранее в Киеве также возникали скандалы, связанные с прошлым украинских депутатов. В частности, в агрессивном поведении и сомнительном прошлом упрекали Владимира Парасюка, Татьяну Черновол и Михаила Гаврилюка.

«Свадьба в Малиновке» — музыкальная комедия, выпущена на экраны СССР в 1967 году. Сюжет фильма разворачивается в украинском селе в годы Гражданской войны в России.