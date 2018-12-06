Бойцов ОУН и УПА признали участниками боевых действий

Верховная Рада Украины признала участниками боевых действий бойцов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает УНИАН.

Депутаты проголосовали за соответствующий законопроект №8519 («О внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке»). Документ поддержали 236 депутатов при необходимых 226.

Ранее участниками боевых действий считались лишь те бойцы УПА, которые «воевали против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах» и были реабилитированы как жертвы политических репрессий. В результате изменений к участникам боевых действий теперь относятся и те, кто до начала 1956 года оказывал сопротивление советской власти после освобождения территории современной Украины от немцев в октябре 1944 года.

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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, по данным на май 2018 года, в живых оставался 1201 участник ОУН и УПА.

Закон о признании бойцов ОУН и УПА борцами за независимость Украины в мае 2015 года подписал президент страны Петр Порошенко.

Националистическая организация ОУН существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА (боевое крыло ОУН) организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. После окончания войны УПА продолжила свою деятельность, развернув вооруженное сопротивление советской власти. Считается, что жертвами националистов стали около 100 тысяч человек, в том числе женщины и дети.

В России УПА и ОУН внесены в список запрещенных организаций. Основанием для их включения в этот перечень стало решение Верховного суда от 17 ноября 2014 года.

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